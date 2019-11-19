Kamu çalışanının mal beyanındaki ‘şüpheli’ artış yeni sistemle takip edilecek

Öğrenci kimlik kartının getirdiği avantajlardan yararlanmak için açık öğretim fakültelerine kayıtlarda artış yaşanıyor. Sadece Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi bünyesinde 2.7 milyon öğrencinin 2.2 milyonunun pasif durumda olduğu belirtildi.