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Yaramazlara biraz batar!

Kamu çalışanının mal beyanındaki ‘şüpheli’ artış yeni sistemle takip edilecek

Kamu çalışanlarının mal beyanlarının doğruluğunu araştırmak için dijital takip sistemi kuruluyor.

Fotoğraf: Reuters

Hürriyet’ten Erdinç Çelikkan’ın haberine göre Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi bünyesinde kurulacak sistemde mal beyanındaki artışları dikkat çeken kamu çalışanları sistemden takip edilecek.

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İlgili kurumlarla ortaklaşa yapılacak çalışmayla ihale ve sözleşme bilgilerinin kamuoyuna duyurulması süreçlerinin de geliştirilmesi amaçlanıyor.

Mevcut yasaya göre, mal bildirimleri, özel kanunlardaki hükümler saklı kalmak kaydıyla bildirimde bulunanın özel dosyasında saklanıyor. Savcılıklarda yürütülen soruşturmalar dışında bu bildirimler hakkında bilgi verilmiyor. Kamu Görevlileri Etik Kurulu’nun mal bildirimlerini gerektiğinde inceleme yetkisi bulunuyor.

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