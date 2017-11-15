Kamu çalışanlarına yurt dışına çıkışta ‘belge zorunluluğu’ kalktı

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Kamu görevlileri için yurt dışına çıkarken çalıştıkları kurumdan belge alma şartı bugün itibariyle kaldırıldı.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, darbe girişimi sonrası alınan önlemler kapsamında, kamu görevlilerinden yurt dışı çıkış işlemleri sırasında belge istenmesi zorunluluğunun 15 Kasım günü sona ereceğini açıklamıştı.

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Kurumdan belge alma zorunluluğu OHAL kapsamında 21 Temmuz 2016 tarihinde uygulanmaya başlamıştı. Yurt dışına çıkan memurlara çalıştıkları kurumdan izin belgesi getirme zorunluluğu getirilmişti.

Devlet memurları, aldıkları izin belgelerini havalimanlarında ve sınır kapılarında gösterdikten sonra yurt dışına çıkabiliyordu. Son bakanlar kurulu toplantısında konu gündeme gelmiş ve Bozdağ, bu zorunluluğun 15 Kasım itibariyle kaldırılacağını duyurmuştu.

Bugün yürürlüğe giren değişiklikle ilgili genelge, havalimanlarına ve sınır kapılarına gönderildi. Sabah saatlerinden itibaren yurt dışı işlemleri için havalimanı ve sınır kapılarına gelen kamu görevlilerinden izin belgesi göstermesi istenmedi.

Genelge, yurt dışına çıkış yasağı bulunan ve pasaportunda tahdit bulunan memurları kapsamıyor.