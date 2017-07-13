Kamu başdenetçisi, ÖSYM’ye ‘gönül koydu’: 09.45 tavsiyemize uymadılar, takipçisiyiz

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Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) ’15 dakika kuralı’yla ilgili tavsiyelerine uymadığını söyledi: “Takipçisi olacağız, o konuda haklıyız.”

ÖSYM, ilk defa bu yılki YGS’de uygulamaya koyduğu kuralla, sınav saatinden 15 dakika önce gelmeyen adayları sınava almamıştı.

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Çok sayıda öğrenci kural nedeniyle saniyelerle geç kalsalar dahi sınavlara girememişti.

Malkoç’un isyanı

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, şikayetler üzerine ÖSYM’ye beş tavsiyede bulunduklarını, merkezin dördünü dikkate alıp ’15 dakika kuralı’yla ilgili olana uymadığını söyledi.

Bursa’da basın toplantısı düzenleyen Malkoç, ÖSYM’ye “Ya kardeşim… Anayasanın 42’nci maddesinde açıkça eğitim ve öğretim hakkı düzenlenmiş. Sen ‘Sınav 10.00’da’ diyorsan saat 10.00’da başlatacaksın” sözleriyle seslendi.

Sınav kapısında saat 10.00’a 14 dakika kala “Almıyoruz seni” denilen öğrencilerin kendilerine müracaat ettiğini dile getiren Malkoç, şöyle devam etti: “Bu konuyla ilgili bize gelen şikayetleri değerlendirirken ÖSYM’ye şunu söyledik; ‘Bak böyle bir şey düşünüyorsan, bu kararı yeterince kamuoyuna duyur. Bunu tanıt ve anlat.’ Onun dışında sınava hasta olduğu için, solunum cihazı veya benzeri cihazlarla giren çocuklar vardı. Onların sınavlarını iptal etmişlerdi. Bize müracaat ettiler. İptal edilen sınavları tekrar geçerli kılındı. YGS’yi başarıyla tamamlayıp LYS’ye girmeye hak kazanan çocuklara 13 günlük bir süre tanıdılar. Çocuk hasta oldu. trafik kazası geçirdi, annesi ameliyattaydı, babası öldü, çocuklar sınav harcını yatıramadı… Bunların sınava girme hakkını kaldırmışlardı. ÖSYM’ye dedik ki; ‘Niye bu çocukların sınava girmesini önlüyorsunuz.’ Şu kuralı koyun. Evet, ‘13 günlük süre içinde yatıranlar normal ücret ödesinler ama bu sürenin dışında ücret yatıranlar iki katı ödesin’ dedik. ÖSYM bunlara uydu mesela. ÖSYM, 09.45 kararımıza uymadı ama biz onun takipçisi olacağız. O konuda haklıyız. Ama bizim tavsiyemizden sonra ÖSYM, 09.45’le ilgili şunu yaptı. Kamuoyunu daha fazla bilgilendirdi. Sınava girecek olan çocukların telefonlarına mesaj attı. O açıdan şu anda şikayetler eğitim ve gençlik alanında geliyor.”

KHK’dan 2 bin 500 başvuru

Malkoç, kendilerine KHK’larla ilgili 2 bin 500 başvuru geldiğini belirterek, KHK’nın yasama faaliyeti sayıldığı için bu alana giremediklerini kaydetti.

“Geçen ay başbakanlıkta bir komisyon kuruldu. Bu komisyon pazartesi günü çalışmaya başlayacak” diyen kamu başdenetçisi, KHK’yla ilgili başvurusu olanların başbakanlıktaki kurula gitmesi gerektiğini söyledi.

Malkoç, “Oradan çıkan karara karşı Kamu Denetçiliği Kurumuna da gelebilirler, mahkemeye de gidebilirler” diye konuştu.