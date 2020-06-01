Kamu bankalarından ‘normalleşme’ye destek için dört kredi paketi

Kamu bankaları ‘normalleşme’ sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için dört yeni kredi paketini hayata geçiriyor.

Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank’ın ortak açıklamasına göre, konut desteği kapsamında sıfır ve birince el konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, 15 yıl vade ve aylık yüzde 0.64 faizle finansman sunulacak.

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İkinci el binek araç veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilere yüzde 0.82 faiz oranı ile taşıt (motosiklet dahil) kredisi verilecek.

Yerli üretim yapan anlaşmalı firmalardan sıfır binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak müşterilere firmalar ile yapılan anlaşmalar bazında değişmek üzere aylık yüzde 0.49-0.69 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunulacak.

Yerli üretim yapan mobilya, elektronik, beyaz eşya, ev boya-seramik-kapı ve pencere sistemleri, ev tekstil, çeyiz ve bisiklet firmalarıyla anlaşmalar yapılarak, asgari 3 bin lira, azami 30 bin lira kredi tutarı ile altı ay ödemesiz azami 60 ay vade, aylık yüzde 0.55 faiz oranı ile finansman sağlanacak.

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Seyahat acentelerinden tatil paketi satın alacak müşterilere 10 bin liraya kadar altı ay ödemesiz 36 ay vadeli uygun şartlarda finansman imkanı sunulacak.

Açıklamada kamu bankalarının ‘Ekonomik İstikrar Kalkanı tedbirleri’ kapsamında uygulamaya aldığı ‘bireysel temel ihtiyaç destek’ kredisinden yaklaşık 7 milyon kişinin yararlandığı belirtilerek, 40 milyar liraya yakın finansman sağlandığı kaydedildi. Söz konusu kredi paketi için ise başvuruların sona erdiği ifade edildi.