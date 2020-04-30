Kamu bankalarından 4.5 milyon kişiye 27 milyarlık kredi: Ortalama 6 bin lira

Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank, bireysel ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunan vatandaşların yüzde 86’sına olumlu yanıt verildiğini bildirdi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Kamu bankalarının, corona virüsünün ekonomik yükünü hafifletmek amacıyla, hane halkı geliri aylık 5 bin liranın altında olanlara ilk altı ayı ödemesiz 36 ay vadeli Bireysel İhtiyaç Desteği Kredisi vereceği açıklanmış, başvuru 1 Nisan’da başlamıştı.

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Üç bankanın ortak açıklamasında, Ekonomik İstikrar Kalkanı paketiyle hayata geçirilen Bireysel Temel İhtiyaç Desteği Kredisi’ne şimdiye dek 4.5 milyon kişinin başvurduğu belirtildi.

Açıklamada, bu kişilere toplamda 27 milyar liralık kredi tahsisi yapıldığı belirtilerek başvuranların yüzde 86’sına kredi verildiği kaydedildi. Başvuru başına ortalama kredi tutarı ise 6 bin lira.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Diğer taraftan kredi başvurusunda bulunanlardan; hanehalkı geliri 5 bin lira üstünde olanların, eşlerden yalnızca birine krediye başvurma hakkı verilmesinden ötürü çift olarak başvuranlardan birisinin, Kredi Yurtlar Kurumu’ndan halen burs alan öğrencilerin, Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında yardım ve desteklerden istifade etmiş olanların, kredi talepleri olumlu sonuçlandırılamamış ve bu kapsamdaki vatandaşlarımıza başvuru yapılan banka tarafından SMS ile bilgi verilmiştir.

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Bu süreçte aynı amaçla birden çok kamu bankasına başvuruda bulunmuş olan vatandaşlarımızın kredi başvurusu, bir bankamızca sonuçlandırılmış olup vatandaşlarımız değerlendiren banka tarafından SMS ile bilgilendirilmiştir. Tüm bunlarla birlikte açık takip borcu, protestolu çek ve senet borcu bulunan vatandaşlarımızın bireysel ihtiyaç desteği kredisi taleplerinin karşılanması, hukuki kısıtlar ve diğer düzenlemeler nedeniyle mümkün olmamakla birlikte yapılmış olan başvuruların bir kısmıyla ilgili çözüm imkanları için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”