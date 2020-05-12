Kamu bankalarına 21 milyar lira sermaye: Borçlanmadan gelen nakit kullanılacak

Türkiye Varlık Fonu (TVF), Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank’ın sermayelerinin toplam 21 milyar lira artırılacağını açıklarken, TVF bu işlemle birlikte Vakıfbank’a hissedar olacak.

TVF’nin yayınladığı açıklamada, üç bankanın sermaye yapılarının güçlendirilmesi ve yeterliliklerinin desteklenmesi amacıyla çekirdek sermayelerinin toplam 21 milyar lira artırılması için gerekli çalışmaların başlatıldığı belirtildi.

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Mevcut durumda Ziraat Bankası’nın tamamı, Halkbank’ın da çoğunluk hissesi TVF bünyesinde bulunuyor.

Açıklamada “TVF’nin Vakıfbank’ta da hissedar olacağı bu işlemle birlikte üç banka arasındaki koordinasyon ve sinerji daha da güçlenmiş olacaktır” dendi.

Açıklamada ayrıca şunlar dendi: “Söz konusu işlemin finansmanı, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ikrazen ihraç edilen devlet iç borçlanma senetlerinin piyasa rayicinden bankalara satışından elde edilecek nakitle karşılanacaktır.”

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Vakıfbank’ın dün akşam Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderdiği açıklamada, bankanın 2.5 milyar lira olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut pay sahiplerinin rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak, tahsisli ve nakden toplamda 7 milyar lira toplam satış hasılatı elde edilecek şekilde, pay satış fiyatına göre hesaplanacak nominal sermaye tutarı kadar nakit sermaye artırımı yoluyla artırılmasına karar verildiği ifade edildi.

Halkbank’ın açıklamasında da her biri 0.01 lira nominal değerde paylardan oluşan toplam 1.25 milyar lira olan çıkarılmış sermayesinin, tahsisli satış yöntemi ile mevcut tüm ortakların rüçhan haklarının tamamen kısıtlanarak, nakit sermaye artırımı yoluyla toplam satış hasılatı 7 milyar lira olacak şekilde belirlenecek pay satış fiyatına göre hesaplanacak toplam nominal sermaye tutarı kadar artırılmasına karar verildiği belirtildi.