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Yaramazlara biraz batar!

Kamu bankaları yöneticileri: Bu yıl karlılığı bir yana bıraktık; kar yılı değil ar yılı

İstihdama yönelik yeni bir paket üzerinde çalışıldığını açıklayan kamu bankalarından Halkbank’ın Genel Müdür Yardımcısı Hasan Tuncay “Bu seneyi kar yılı değil, ar yılı olarak adlandırdık” derken, Vakıfbank Genel Müdür Yardımcısı Muhammet Lütfü Çelebi ise ‘karlılığı bir yana bıraktıklarını’ ifade etti.

AA’nın sitesinde yer alan habere göre, kamu bankaları İVME Finansman Paketi dışındaki tekstil, ayakkabı gibi sektörleri hedef alan bir ekonomi paketi üzerinde çalışıyor. Pakete Ziraat Bankası da destek veriyor.

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2019’daki kredi genişlemesinde büyük payı olan Halkbank ve Vakıfbank hisseleri borsada işlem görüyor.

Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Alpaslan Çakar paketin Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından kamuoyu ile paylaşılacağı bildirirken, paketin fiyatlama açısından da cazip olacağını, ödemesiz dönemler, makul vadeler olacağını dile getirdi.

‘Likidite elverdiği oranda’

Likiditeleri elverdiği oranda reel sektörü desteklediklerini vurgulayan Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Tuncay şöyle konuştu: “İmkanları zorluyoruz. Bu seneyi kar yılı değil, ar yılı olarak adlandırdık. İster konut ve ihtiyaç kredileri olsun, ister taşıt kredileri olsun fiyatlama son derece cazip. Sektörlerin canlanması adına elimizden gelen her şeyi yapmaya devam ediyoruz. Yeni Ekonomi Programı (YEP) ile beraber özellikle kamu bankaları olarak reel sektörün en büyük destekçisi olacağız.”

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Vakıfbank Genel Müdür Yardımcısı Muhammet Lütfü Çelebi ise geçen yıl yaşanan ‘kur atağı’nı hatırlatarak, ataktan bugüne kadar karlılığı bir yana bırakarak Türkiye bilançosuna odaklandıklarını söyledi.

Çelebi, “Karlılığı bir tarafa bıraktık. Biz de 4-5 milyar lira kar etmesini bilirdik. Üreten ve katma değer yaratanın yanında yer almayı tercih ettik” diye konuştu.

Fitch uyarmıştı

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch’in son stres testi raporunda kamu bankalarının faaliyet karının zayıf olduğu görülürken, ayrıca bu bankaların aktif kalitesindeki bozulmaya dikkat çekilmişti.

Stres testi yapan Fitch: Kamu bankaları riskli durumda, en zayıfı Halkbank

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