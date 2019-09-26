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Yaramazlara biraz batar!

Kamu bankaları Türkiye’de üretilen araçlar için kredi faizini düşürdü

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank yerli üretimi desteklemek amacıyla, Türkiye’de üretim yapan otomotiv markaları ile işbirliğine giderek taşıt kredisini aylık yüzde 1.40’lı seviyelerden yerli üretim taşıtlar için yüzde 0.49-0.69 aralığına çekti.

Üç bankadan yapılan yazılı açıklamaya göre, binek araçlarda anlaşmalı otomotiv firmaları arasında Fiat, Honda, Hyundai, Renault Mais yer alırken; ticari araçlarda ise Fiat, Ford, Isuzu, Karsan ve Temsa bulunuyor.

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Paketi açıklanmasının ardından otomotiv hisseleri Tofaş öncülüğünde yükselişe geçti.

1 Ekim’de başlayacak kampanya yıl sonuna kadar sürecek.

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