Kamu bankaları ticari kredi faizlerinde 200 puan indirime gidecek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, üç kamu bankasının 1 Kasım itibariyle ticari kredi faiz oranlarında 200 puan indirime giderek faizleri yüzde 11-13.5 aralığına çekeceğini, böylece ticari kredi faizlerinin 2014 Nisan ayından bu yana en düşük seviyeye ineceğini söyledi.

Albayrak, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası’ndaki konuşmasında, “Kamu bankalarımız rating oranlarına göre yüzde 13-15.5 aralığında kurumsal kredi faiz politikası uyguluyorlardı. Faizdeki son iyileşmelere bağlı olarak 1 Kasım itibarıyla bu oranlarda 200 puan indirime giderek yüzde 11-13.5 arasında faize indirim noktasında adım atacaklar” dedi.