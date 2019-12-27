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Yaramazlara biraz batar!

Kamu bankaları sıfır konutlarda kredi faizlerini 1 Ocak’ta yüzde 0.79’a indirecek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kamu bankalarının sıfır konutlarda kredi faizlerini 1 Ocak itibarıyla yüzde 0.79’a indireceğini söyledi.

Fotoğraf: DHA

Kamu bankaları 1 Ağustos itibarıyla konut kredisi faiz oranlarını 15 yıl vadeye kadar yüzde 0.99’a düşürmüştü.

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Hürriyet gazetesinin internet sitesindeki habere göre, Şırnak’ta iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelen Albayrak, “Kamu bankaları sıfır konutlarda 1 Ocak itibarıyla faizleri yüzde 0.99’dan yüzde 0.79’a indirecek” dedi.

Kredi faizlerinde düşüş ve vadelerin uzamasıyla yükseliş trendine giren konut satışları kasım ayında yüzde 54.4 artmış, ipotekli satışlar ise yüzde 725 yükselmişti.

Birinci el konut satışlarının toplam satışlar içindeki payı kasım ayında yüzde 35.3, ocak-kasım döneminde ise yüzde 38 olmuştu. Birinci el konut satışlarının payı geçen yıl ilk 11 ayda ise yüzde 47 olarak gerçekleşmişti.

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Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Başkanı Altan Elmas, konut piyasasında ikinci el konutlara yönelim olduğuna işaret ederek birinci el konutlara yönelik teşvik mekanizması talebinde bulunmuştu.

Elmas’ın açıklaması şöyleydi: “Konut kredisi ve TL mevduat faizlerindeki düşüş nedeniyle ikinci el konutlara daha fazla yönelme olduğunu görüyoruz. Konut alıcılarını birinci el konut alımına yönlendirecek teşvik mekanizmalarına gerek olduğunu ısrarla ifade ediyoruz. Toplam satışların içinde birinci el konut satışının artması, inşaat sektörümüzün, sanayimizin, hizmet sektörümüzün ve dolayısıyla ülke ekonomimizin büyümesi anlamına geliyor.”

Elmas. ayrıca, yıl sonunda bitecek harç ve KDV indirimi teşviklerinin de uzatılması talebinde bulunmuştu.

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