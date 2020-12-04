Kamu bankaları kredi vermedi: İBB, metro için 580 milyon dolar dış borç aldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), altyapı projelerini finanse etmek için 580 milyon dolar borçlandı.

Fotoğraf: İBB

İBB bu hafta ilk defa uluslararası piyasalara dolar cinsi tahvil ihraç ederek beş yıl vade ile 580 milyon dolar borçlandı. Tahvil ihracına 2.4 milyar doların üzerinde talep geldi. İhraç gelirleri raylı toplu taşıma projelerini finanse etmek için kullanılacak.

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Kamu bankaları borç vermedi

Basın toplantısında konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediyenin AKP’den CHP’ye geçtiği seçimlerin ardından kamu bankalarının İBB’ye kredi vermediğini, yurt dışından borçlanma yapmak zorunda kaldıklarını ifade etti.

İBB başkanı, 2019 yılındaki yerel seçimlerden sonra İBB’nin kamu bankalarında olan yüz milyonlarca lira büyüklükteki kredi limitinin bankalar tarafından belediyeye kullandırılmadığını ifade ederek, “Yoksa biz yurt dışı finansman meraklısı olmak istemeyiz” dedi.

İmamoğlu tekrar tahvil ihracına çıkabileceklerine işaret ederek, şunları söyledi: “(Altyapı) projelerimizi finanse etmek için farklı finansal araçları kullanmayı düşünüyoruz, bono ihracı yöntemiyle bazı ekstra çalışmalarımız olacak.”

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İmamoğlu’nun verdiği bilgiye göre İstanbul ilk defa yurtdışı piyasalardan teminatsız tahvil ihracı yoluyla doğrudan borçlanma yaptı.