Kamu bankaları, KOBİ’lerin maaş ve kira ödemeleri için kredi paketi başlattı

Kamu bankaları KOBİ’lerin maaş ve kira ödemeleri gibi temel maliyetlerinin karşılaması ve finansman ihtiyaçlarının giderilmesini amaçlayan ‘Mikro İşletmeler Destek Paketi’ başlattı.

Üç kamu bankasından yapılan yazılı açıklamada, Kredi Garanti Fonu (KGF) teminatlı olarak, 48 aya kadar vadeyle yıllık yüzde 11.5 faiz oranıyla kullandırılacak krediden, cirosu 3 milyon liraya kadar olan firmalar yararlanabilecek.

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Açıklamada 1 milyon liranın altında ciroya ulaşan işletmelere 50 bin liraya kadar limit açılacağı, 1-3 milyon lira arasında ciroya ulaşan işletmelerin azami kredi limitinin ise 100 bin lira olacağı belirtildi.