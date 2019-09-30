Kamu bankaları devam eden konut kredilerini yüzde 0.99 faizle yenileyecek

Kamu bankaları Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank yaptıkları faiz indirimlerinin ardından, daha yüksek faizlerle konut kredisi kullanmış olan müşterilerinin kredilerini yapılandıracaklarını açıkladı.

Merkez Bankası’nın temmuz ve eylülde yaptığı yüklü faiz indirimlerinin ardından kamu bankaları konut, tüketici ve taşıt kredi faizlerinde indirime gidilmiş, bankalar müşterilerine 500 bin liraya kadar olan tutarlar için aylık yüzde 0.99 faiz oranı ile konut kredisi kullandırımına başlamışlardı.

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Ağustos ayındaki bu indirimden önce Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank’tan konut kredisi kullanmış ve mevcut kredi bakiyesi 500 bin liranın altında olan müşterilere, talep etmeleri halinde kredilerini aylık yüzde 0.99 faiz oranıyla yenileme imkanının sağlanacağı açıklandı.

Bankaların açıklaması şöyle: “500 bin liranın altında kredi borcu olanların aylık yüzde 0.99 oranından, 500 bin liranın üzerinde kredi borcu bulunanların ise bankaların bu tutarlar için uyguladıkları cari faiz oranlarından kredileri yenilenebilecektir.”

Uygulama 1 Ekim’de başlayacak.