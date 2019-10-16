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Yaramazlara biraz batar!

Kampüse girip kız öğrencileri taciz ettiği iddia edilen adam serbest

İzmir’de, öğrenci olmadığı halde Ege Üniversitesi kampüsüne girip kız öğrencileri taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Aykut Y., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Fotoğraf: DHA

Olay, pazartesi gece saatlerinde, Ege Üniversitesi Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurdu önünde meydana geldi. Aykut Y., girdiği kampüsün içinde bulunan KYK yurdunun önüne gitti.

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Aykut Y. yurtta kalan öğrencileri, iddiaya göre cinsel organını göstererek taciz etti. Öğrenciler, durumu üniversitenin özel güvenlik görevlileri ile polise bildirdi ve Aykut Y.’yi gözaltına alındı.

Polis merkezine götürülen Aykut Y., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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