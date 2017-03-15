Kampanyaya Emine Erdoğan da katıldı: ‘Ak Saray’da ‘önde gelen kadınlar’a ‘Evet’ propagandası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye’nin önde gelen iş kadınları, kadın sanatçı ve sporcularını ‘Ak Saray’da konuk ederek anayasa değişikliği referandumunda ‘Evet’ çağrısı yaptı.

Emine Erdoğan, ‘Türkiye’nin medar-ı iftiharı iş kadınlarını, bu toprakların ruhunu yücelten sanatçıları, Türk bayrağını uluslararası arenada dalgalandıran başarılı sporcuları misafir etmekten duyduğu memnuniyet’i dile getirerek başladığı konuşmasında, ‘tüm dünya ekonomik krizlerle boğuşurken, üretimini, ihracatını, yatırımlarını, istihdamını artıran bir Türkiye’nin ‘bu rekabet ortamında elbette tehdit olarak algılandığını’ öne sürdü.

‘Rafine din anlayışıyla, kendi yolunu çizen bir Türkiye’nin kabullenilemediği’nden, ‘yerkürenin en cömert ülkesi sıfatıyla, mazlumların sesi olan bir Türkiye’nin hazmedilemediği’nden, ‘hâkim güçlerin şablonlarına uymayan, tanımlayamadıkları ve yönetemedikleri bir Türkiye’nin hoş karşılanmdığı’ndan dem vuran Emine Erdoğan sözü 16 Nisan’da yapılacak ‘başkanlık sistemi’ne endeksli anayasa değişikliği referandumuna getirdi.

‘Türkiye’yi vesayetten arındıracak sivil sistem teklifi’

Emine Erdoğan şunları söyledi: “Türkiye’yi vesayetlerden arındıracak sivil bir sistem teklifiyle karşı karşıyayız. 93 yılda, 65 hükûmetin kurulduğu bu sistemin yapısal sorunlarının tamiri, eminim hepinizin arzusudur. Son 15 yılda, Türkiye bu sistem içinde, her daim tehdit altında biraz olsun ilerlemiş ve gelişmişse, bu, güçlü bir liderlikle mümkün olmuştur. Şimdi bu yeni sistem teklifi, istikrarı, liderlerin gücüne değil, denetim mekanizmaları olan bir sisteme bağlıyor.”

Yeni sistemin, düşük ihtimalli kötü senaryolarına yoğunlaşmaktan, sunduğu fırsatların toplumda göz ardı edildiğine dikkat çeken Emine Erdoğan şöyle devam etti: “Bu teklif, mevcut sistemde fazlasıyla olan riskleri bertaraf etmek için, bir fırsat olarak karşımızda duruyor.”

Yemeğin ardından, davetlilerden piyanist Anjelika Akbar, kısa bir dinleti sundu.

Kimler katıldı?

Katılanlar arasında şu isimler de vardı: Emine Kamışlı Sabancı, Barühüda Tanrıkorur, Hülya Koçyiğit, Arzuhan Doğan Yalçındağ, Esra Bilgiç, Nurten Sancak, Meltem Demirören Oktay, Semahat Arsel, Oya Eczacıbaşı, Perihan Savaş, Nilüfer Bulut, Neslihan Demir Güler, Ayşe Begüm Onbaşı, Müge Öz, Demet Sabancı Çetindoğan, Lale Cander, Reyhan Demirören, Sema Güral Sürmeli, Özlem Denizmen, Melihat Gülses, Çiğdem Simavi, Vuslat Doğan Sabancı, Didem Ciner, Revha Demirören, Ayfer Toprak, Ayşe Cevahir, Nebahat Kutmangil, Hediye Güral Gür, Leyla Alaton, Dilek Şahsuvaroğlu, Berrin Zorlu, Füsun Barutçugil, Muazzez Ersoy, Bedia Akartürk, Müjde Doenyas, Esin Güral Argat, Sevim Güral, Fatma Oya Özdebirin, Berrin Tatlıcı Güneş, Semra Ağaoğlu, Sena Ağaoğlu Kırcal, Hilal Kazan, Anjelika Akbar, Burcu Güven, Semra Hasan Yavuz, Ayşe Ege, Ece Ege, Banu Küçükel, Dilek Hanif, Esin Yağmurdereli, Hazal Subaşı, Şirin Pancaroğlu, Gülçin Anmaç, Gülsüm Azeri, Gülşah Alkoçlar, Neşe Boysanoğlu, Nevin Gür, Nükhet Ezberci, Selma Türkeş, Şeyda Tosyalı, Yasemin Pirinçcioğlu, Nüshet Taviloğlu, Zeynep Fadıllıoğlu, Esra Şimşek, Ayşen Zeybekci, M.Belma Satır.

Emine Erdoğan, davetlilerle bol bol fotoğraf da çektirdi.