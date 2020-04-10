15 milyon lira bağışlayan şirketin taşeronu 13 çalışanın işine son verdi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) iştiraki olan TİM AŞ, yapım çalışmaları süren TurkishLogistic Center’ı salgın gerekçesiyle kapatma kararı aldı; depoda faaliyet yürüten taşeron firma “Bu yükü kaldıramam” diyerek 13 işçinin sözleşmesini feshetti. TİM, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başlattığı ‘Biz bize yeteriz’ kampanyasına 15 milyon lira bağışta bulunduğunu duyurmuştu.

Fotoğraf: Evrensel

İşten atılma nedeniyle zor durumda kaldıklarını dile getiren işçiler, “Şu an mağduruz, iş bulma ihtimalimiz de yok” dedi.

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Açılış beklerken fesih geldi

Evrensel’den Muzaffer Özkurt’un haberine göre Atatürk Havalimanı’nda, Devlet Hava Meydanları İşletmesi’nden (DHMİ) kiralanan alanda yaklaşık altı ay önce açılan TurkishLogistic Center, faaliyete geçme çalışmalarını sürdürüyordu.

Çalışmalarda sona yaklaşan merkez, virüs salgını gerekçesiyle projenin askıya alınması kararı aldı. Karar sonrası depoda taşeron firma CWT Depolama aracılığıyla çalıştırılan 13 işçiye de işten çıkarıldıkları bildirildi.

Firma tarafından işçilere imzalatılan belgede şu ifadeler yer aldı: “Çalışmakta olduğum CWT Depolama Hizmetleri LDT ŞTİ’den ‘Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi’ nedeniyle ayrılıyorum. Ayrıldığım tarihe kadar hak etmiş olduğum bütün ücret ve haklarımdan kalanını ayrıldığım esnada aşağıda gösterildiği şekilde aldım. İşyerimden hizmet akdimden ve yasal haklarımdan dolayı herhangi bir ayni, nakdi ya da sosyal hak alacağım kalmamıştır. Bu nedenle işyerimden maddi manevi herhangi bir talepte bulunmayacağım.”

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‘Kısa çalışma ödeneğine ‘Olmaz’ dendi‘

Bütün çalışanların işten atıldığını aktaran bir işçi, “Biz de taşeron şirketimize bildirdik, bizim adımıza ‘Kısa çalışma ödeneğine başvurulamaz mı’ diye, ama bize ‘Olmaz’ dendi. Taşeron firmamız bizim masraflarımızı TİM’e fatura ediyordu. Ödemelerimiz böyle karşılanıyordu. Son olarak TİM faturaları karşılamayacağını bildirdiği için biz de taşeron firma tarafından işten çıkarılma durumunda kaldık. Bu şekilde taşeron firma yükü kaldırmayacağını söyleyerek işten attı” diye konuştu.

İşsizlik maaşı için başvuruda bulunduğunu ve sonucunu beklediğini ifade eden işçi, zor durumda kaldıklarını söylerek: “Başka bir gelirim olmayacak. Şöyle bir beklentimiz var ilerleyen tarihlerde virüs kalkarsa, proje başlarsa çağırabileceklerini söylediler. Belki başlarsa diye bir beklentimiz var” dedi.

Bir başka işçi de 3 bin 600 lira net ücret aldığını, işten atılmasının kendisini çok zor durumda bıraktığını anlattı. İşçi “Şu an mağduruz, ev aldık borcumuz var. İş bulma ihtimalimiz yok. Borcumuz var, çocuklarımız var. Biz de kısa çalışma ödeneğinden faydalanmak istiyoruz” diye konuştu.

TİM sorulara cevap vermedi

Evrensel’in konuyla ilgili aradığı TİM’den, soruları yazılı olarak mail adreslerine göndermesi istendi. Bunun ardından TİM soruların alındığı belirtilerek, genel sekreterin soruları yanıtlayacağı bilgisini verdi. Ancak daha sonra dönüş yapılmadı.

TİM AŞ’nin deposunda faaliyet gösteren CWT Depolama’dan da geri dönüş yapılacağı söylenmesine karşın yapılmadı.

Kuruluş, ‘Milli Dayanışma Kampanyası’na katılımlarını TİM Başkanı İsmail Gülle’nin şu mesajıyla duyurmuştu: “Sayın cumhurbaşkanımızın çağrısı doğrultusunda 95 bin üyemizi temsilen 15 milyon liralık bağış yapacağımızı beyan ediyoruz. ‘Biz bize yeteriz Türkiye’m’ Bu zor günleri hep birlikte el birliği ile atlatacağız.”