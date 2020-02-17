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Yaramazlara biraz batar!

Kampanya menajeri, ‘Trump’ı Daytona yarışlarına taşıyan uçak’ diye, Bush dönemine ait fotoğrafı paylaştı

ABD Başkanı Donald Trump’ın kampanya menajeri, başkanın dün düzenlenen Daytona 500 yarışlarının açılışına katılmasının ardından ‘Air Force One’ uçağının fotoğrafını paylaştı ve “Trump, Daytona 500’ü yarış başlamadan kazandı” yazdı. Ancak, ABD başkanlarının kullandığı uçağın fotoğrafının, 2004’te, eski başkan George W. Bush NASCAR yarışlarını izlemeye gittiğinde çekildiği ortaya çıktı.

Fotoğraf: Twitter

Menajer Brad Parscale yanlış fotoğrafla paylaştığı tweet 23 bin kez beğenildi; 6 bin 700 kez retweet edildi. Ancak üç saat sonra fotoğrafın NASCAR yarışlarını izlemeye giden Bush’u taşıyan, 15 Şubat 2004’te fotoğrafçı Jonathan Ferrey tarafından çekildiği konusunda uyarıldı.

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Tweet’i silen Parscale, aynı mesajı güncel bir fotoğrafla yeniden paylaştı.

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