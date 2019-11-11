Kamışlı’da üç ayrı bombalı araç saldırısı: Altı ölü, 47 yaralı

Suriye’nin Türkiye sınırındaki Kamışlı kasabasında bombalı araçların kullanıldığı üç saldırı düzenlendi. Kısa aralıklarla düzenlenen saldırılarda ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 47 kişi yaralandı.

Fotoğraf: Reuters

Amerika’nın Sesi’nin haberine göre, saldırganlar araçları park ettikten dakikalar sonra patlamalar meydana geldi. Ajansa bilgi veren güvenlik güçleri, “Yakaladığımız bazı kişiler var. Olayla ilgileri olduğunu tahmin ediyoruz” dedi.

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Mardin’in Nusaybin İlçesinden de duyulan patlamaların ilkinin saat 15 sularında meydana geldiği, olayda çok sayıda kişi yaralandığı, birçok araç ve iş yerinde yangın çıktığı, itfaiye ekiplerinin yangınlara müdahale ettiği ve sağlık ekiplerinin yaralıları hastanelere taşıdığı sırada, ikinci bir patlamanın meydana geldiği ve bu kez pazar yerinin hedef alındığı bildiriliyor. Sağlık ve itfaiye ekipleri buraya da müdahale ettiği sırada üçüncü patlama Keldani kilisesinde meydana geldi. Bu patlamada ise yaralananlar olduğu belirtildi.

Yaralılar kasabadaki hastanelere kaldırıldığı, bazılarının, Irak Kürt bölgesine gönderildiği kaydedildi.

Bomba yüklü iki araba ve bir motosikletin kullanıldığı saldırılarda bomba düzeneklerinin uzaktan kumandayla patlatıldığı belirtiliyor.