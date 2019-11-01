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Yaramazlara biraz batar!

Kamışlı’da sınıra Suriye bayrağı dikildi

Mardin’in Nusaybin ilçesinin karışında bulunan, YPG kontrolündeki Suriye’nin Kamışlı kentinde bulunan binaya Suriye bayrağı asıldı.

Fotoğraf: DHA

YPG mensuplarının daha önce ‘karakol’ olarak kullandıkları belirtilen Kamışlı’daki binaya, Suriye bayrağı asıldığı görüldü. Mardin’in Nusaybin ilçesinden görüntülenen binada, Suriye hükümetine bağlı orduya mensup olduğu sanılan askerlerin bulunduğu gözlendi. 

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Kamışlı’da Türkiye sınırında daha önce YPG’liler bulunuyordu. Kamışlı havaalanı ve çevresi ise iç savaş başladığından beri zaten Suriye hükümetinin kontrolünde kalmıştı.

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