Kamışlı’da bombalı araç saldırısı: IŞİD üstlendi

Türkiye’nin ‘Barış Pınarı Harekatı’ çerçevesinde zaman zaman top atışlarıyla vurduğu Suriye’nin doğusundaki sınır kenti Kamışlı’da bu akşam saatlerinde meydana gelen ve en az üç kişinin öldüğü bombalı araçla yapılan saldırıyı, IŞİD’in üstlendiği bildiriliyor.

Fotoğraf: Reuters

IŞİD’in ‘haber ajansı’ olarak yayın yapan Amaq web sitesi, kentteki bir polis merkezi önünde bombalı aracın patlatıldığını açıkladı.

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Suriye devlet televizyonu el-Ikhbariya muhabiri patlama sonucunda ölü ve yaralılar olduğunu duyururken, Kamışlı’daki yerel Kürt yönetimi yetkilileri ise patlamada en az üç kişinin öldüğünü, dokuzdan fazla kişinin de yaralandığını açıkladı.

Reuters’in haberine göre kentin yerel güvenlik yetkilileri, Türkiye’nin başlattığı harekattan sonra, IŞİD’in bölgedeki faaliyetlerini arttırdığını da öne sürdü.

Onbinlerce IŞİD tutuklusunun barındırıldığı kampta isyan çıktı, kadınlar DSG’lilere saldırdı

Öte yandan Demokratik Suriye Güçleri’nin (DSG) elinde bulunan ve onbinlerce IŞİD tutuklusunun barındırıldığı Suriye’nin kuzeydoğusundaki el-Hol kampında isyan çıktığı bildiriliyor. Reuters, IŞİD’li kadınların, kampı koruyan DSG savaşçılarına saldırdığını bildirdi.

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Reuters’e bilgi veren DSG sözcüsü, isyanın, kampın IŞİD’li ‘yabancı’ militanların bulunduğu bölümde çıktığını ve isyana yüzlerce kişinin katıldığını belirtti. Açıklamada, kamptaki isyanın kontrol altına alındığı da kaydedildi.