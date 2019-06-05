Kamil Tekin Sürek: YSK’nin çıkmazı

Tekrar edilen İBB seçimlerinde, YSK’nin yine eski seçim kurulları ile seçimin yapılmasına karar vermesi tartışılıyor.

Herkes YSK’nin bu kararına şaşırıyor. Çünkü, YSK bazı seçim kurullarının bazı sandık kurullarının memur olması gereken başkan ve üyelerini memur olmayanlardan seçmesi nedeniyle seçimin yenilenmesine karar vermişti ve memur seçmeyen seçim kurulları ve seçim kurulu müdür/müdireleri hakkında suç duyurusunda bulunacaktı.

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YSK’nin bu kararının hukuka aykırı olmasının yanı sıra pratik uygulama olanağı da yoktu.

Kamil Tekin Sürek’in yazısı