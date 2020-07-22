Kamil Tekin Sürek: Yayınlanmamış film yasaklanıyorsa, bunun adı sansürdür

Hukuka ve yasalara göre bir film, yazı, söz vb. ile herhangi bir yasa ihlal ediliyorsa hukuk ya da ceza davası açılır. Hukuk davasını mağdur olan, ceza davasını savcı açar. Yargılama sonunda suç varsa ya da bir hak ihlal edildiyse ceza verilir ya da tazminata hükmedilir. Mahkeme bazı durumlarda tedbiren durdurma, toplatma kararı da verebilir. Bazı ülkelerde bu tür davalar ve tedbirler çok nadiren söz konusu olur. Bazı ülkelerde ise, bizimki gibi, mahkemeler neredeyse sırf bu işlerle uğraşır.

Ama, henüz yayınlanmamış bir film, yazı; yapılmamış bir gösteri, oynanmamış bir oyun emir ya da ikaz ile yasaklanıyorsa bunun ismi sansürdür.

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Kamil Tekin Sürek’in yazısı