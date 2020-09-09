Kamil Tekin Sürek: Yargının bu durumu bana kovboy filmlerini hatırlatıyor

Son yıllarda savcılar ve hakimler sosyal medyadaki tepkilere göre kararlar vermeye başladı. İktidar yanlıları, muhalif kişiliği ile tanınan biri hakkında sosyal medya üzerinden tepki gösteriyorlar, tepkinin öznesi kısa süreli de olsa gözaltına alınarak “Cezalandırılıyor.” Olay unutulduktan sonra dava genellikle beraatle sonuçlanıyor. Tersi de oluyor. İktidar yanlısı birisi muhalefet tarafından sosyal medya üzerinden hedef gösteriliyor ve gözaltına alınıyor vs.

Yargının bu durumu bana kovboy filmlerini hatırlatıyor. Kasabaya gelen bir yabancı hakkında birileri bir söylenti çıkarır ve kısa sürede halk galeyana getirilip, adam uyduruk bir yargılama sonunda ipe çekilir. Filmin ilerleyen dakikalarında ise suçsuz olduğu anlaşılır.

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Kamil Tekin Sürek’in yazısı