Kamil Tekin Sürek: Selde can ve mal kaybının nedeni yağma

Giresun’da yağmur yağıyor. Ölenler, kaybolanlar oluyor. Kent yaşanmaz hale geliyor. Bakıyorsunuz, can ve mal kayıplarının nedeni yağma. İktidar ya da yerel yönetimlerin yakınları kentin arazilerini yağmalamış. Dere yataklarına sırt sırta evler yapılmış. Yandaşa para aktarmak için yüzlerce HES, dere ıslahı, uyduruk yol ihaleleri yapılmış; yağmur yağınca yollar kalkmış, ıslah edilen dereler patlamış, HES ile kapatılan dere yatakları selin büyümesine neden olmuş vs.

Müthiş proje olarak takdim edilen Kanal İstanbul’a bakıyorsunuz; yine rant. İktidar partisinin yakınları proje daha kamuoyuna duyurulmadan, kanalın yapılacağı güzergahın çevresini kapatmışlar. Bakanlar bile arazi almış. Herkes alıyordu, yabancıya gitmesin diye ben de aldım diyor.

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Kamil Tekin Sürek’in yazısı