Kamil Tekin Sürek: Savaş bitti ve barış sağlandı mı? Elbette hayır

Ermenistan teslim oldu. Zaten Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki askeri güç farkını göz önüne aldığımızda Ermenistan’ın kazanması imkansızdı. Savaşı bu nedenle Ermenistan’ın başlattığına dair haberlerin de doğru olması imkansızdı. (…) Ermenistan Rusya, ABD ve Fransa’dan yeterli destek görmedi. Rusya, Azerbaycan’ın tatmin olabileceği kadar ilerlemesine izin verdi, Ermenistan’ın teslim olmasına kadar bekledi ve savaşı durdurdu.

Savaşı kim kazandı? Azerbaycan ve Rusya kazandı. Türkiye’nin kazanıp kazanmadığı henüz net değil. Aliyev’e destek için sarf ettiği kadar henüz kazanmadı.

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Peki savaş bitti ve barış sağlandı mı? Elbette hayır. Taraflar daha şimdiden yeni bir savaş için hazırlıklara başladılar. Siyasi durum, emperyalist güçlerin bölgedeki durumu değiştiğinde yeni bir savaş yeniden gündeme gelecektir.

Kamil Tekin Sürek’in yazısı