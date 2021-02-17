Kamil Tekin Sürek: Mevcut koşullarda meşruiyeti sağlayacak çoğunlukla anayasa mümkün değil

Son söyleyeceğimizi en baştan söyleyelim ki; mevcut koşullarda meşruiyeti sağlayacak bir çoğunlukla yeni bir anayasa yapmak mümkün değil.

Bunun nedeni, siyasetin birbirine yakın Cumhur ve Millet ittifakı adı verilen gruplara bölünmesi de değil sadece. Aslında bu iki ittifak da demokratik bir anayasa istemiyor.

Reklam

Biri 1921 Anayasasından söz ederek; laiklik ilkesinin Anayasadan çıkarılabileceğini ve yerel yönetimlerin inisiyatifinin arttırılabileceğini ima ediyor ve İslamcıları, Kürtleri, liberalleri arkasında toplamaya çalışıyor. Karşı cephe ise hemen tepki olarak 12 Eylül Faşist Cuntasının yaptığı Anayasaya sarılıyor ve ilk dört madde asla değiştirilemez diyor. Hatta, içlerinden daha ileri gidenler asla yeni anayasa yapılamaz, yeni bir anayasa ancak bir darbe ile yapılabilir falan diyerek iyice saçmalıyor.

Kamil Tekin Sürek’in yazısı