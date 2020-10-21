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Yaramazlara biraz batar!

Kamil Tekin Sürek: İktidarın görevi yoksulluk ve işsizlik dayanılmaz hale geldiğinde kampanya açmak değil

İktidarların görevi yoksulluk ve işsizlik dayanılmaz hale geldiğinde dayanışma kampanyaları açmak değildir. Halk zaten kendi içinde dayanışmaktadır. İktidarların ülkemizde bugüne kadarki en önemli işlerinden biri kamu kaynaklarını dağıtma işidir. Bütün iktidarlar bu kaynakları mümkün olduğu kadarıyla yandaşlarına (ve dolayısıyla iktidardakilere) dağıtmaya çalışır.

Ama bunun da bir sınırı ya da ölçüsü vardır. Kaynakların çoğunu kendilerine aktarır iken millet isyan etmesin diye bir kısmını da KOBİ’lere, esnafa falan aktarırlar. Herkesin hakkını teslim ettiği gibi kamu kaynaklarını yandaşlarına dağıtmada gelmiş, geçmiş en pervasız iktidar mevcut olandır. Yaptırdığı dev hastaneler, köprüler, yollar, havaalanları adeta yandaşlara para aktarmak için yapılmıştır. Geçilmeyen köprüler için ödenen paralar, bakılmayan hastalar için yandaşlara ödenen paralar, uçmayan yolcular için yandaşlara ödenen paralar işsiz ve yoksul bırakılmış insanlara aktarılsa, en azından asgari ücretten fazla gelirleri olur.

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