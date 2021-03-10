Kamil Tekin Sürek: Gültekin’e saldırılan yerde biri AKP aleyhine iki slogan atsa, iki dakikada iki düzine sivil polis ensesinde biter

Faşist çeteler bu kez Gazeteci Levent Gültekin’e saldırdı. Saldırı, gazetecilere ve parti yöneticilerine yapılan saldırılara birebir benziyor. Önce, faşist şefler saldırılacak kişiyi hedef gösteren tweetler atıyor ve tehdit ediyor. Sonra, saldırıyı gerçekleştirecek çete mensuplarına talimat veriliyor. Sonra, çete mensupları saldırıyı gerçekleştirecekleri yerde keşif yapıyor. Ve saldırı gerçekleşiyor. Saldırı sırasında ya da hemen sonrasında polis ortalıkta görünmüyor. Başka bir durum olsa hemen anonslar geçilir, MOBESE kameralarından saldırının olduğu yere giriş, çıkış yolları incelenir, kaçanlar tespit edilir ve peşlerine düşülür. Faşist çetelerin saldırılarında bunlar yapılmadığı gibi, muhtemeldir ki, saldırı saatinde o mahalde polis de bulundurulmuyor. Levent Gültekin’e saldırılan yer Bakırköy’ün göbeği. Yarın herhangi bir saatte biri oraya girse ve AKP aleyhine 2 slogan atsa, iki dakikada en az 2 düzine sivil polis ensesinde biter, dövülerek gözaltına alınır, ters kelepçe takılır.

Kamil Tekin Sürek’in yazısı