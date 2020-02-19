Kamil Tekin Sürek: Darbe olacak mı?

İktidar destekçisi medyada darbe olacağı üzerine haber ve yorum yazıları bir düğmeden basılmış gibi yayınlanmaya başladı. Belli ki, bu haber ve yorumların gündeme getirilmesinde iktidarın oluru var.

Darbe haberlerine karşı çeşitli yorumlar yapılıyor. İktidar yanlıları 1960 Darbesi gibi orta kademedeki subayların emir, komuta silsilesi dışında darbe yapabileceğini söylüyor. İlker Başbuğ’un FETÖ’nün siyasi ayağı konusundaki ani çıkışı ve bu çıkışın bir kısım Ergenekon ve Balyoz sanıkları ile çevrelerinin adeta bir kampanya yaparcasına desteklenmesi darbe girişiminin bir unsuru olarak değerlendiriliyor.

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Darbe olamayacağını savunanlar ise darbe yapacaklar olarak tarif edilenlerin ulusalcı, Avrasyacı subaylar olduğu, fakat iddiacıların bu güçlerin ABD‘nin desteklediği bir darbe yapacakları iddiasının kendi içinde çelişkili ve tutarsız olduğunu söylüyor.

Kamil Tekin Sürek’in yazısı