Kamil Tekin Sürek: Bu davaları ben mi açtım?

Peki, ifade özgürlüğü için yasa değiştirmeden önce, sizi eleştiren herkes hakkında şikayetçi olmasanız nasıl olur? Gazetelerin yazdığına göre cumhurbaşkanına hakaret suçlarından açılan dava sayısı altmış sekiz küsur bin imiş. Bu davaları ben mi açtım? Cumhurbaşkanına hakaret suçlaması ile açılan davaların büyük çoğunluğunu Cumhurbaşkanı Erdoğan’nın avukatları açmadı mı? Soruşturma iznini Adalet Bakanı vermedi mi? Şikayet etmeseniz, izin vermeseniz bu kadar ifade özgürlüğü ile ilgili devam eden dava olur mu?
SON HABERLER
‘Sahte remdesivir’ uyarısı: Yasa dışı yollarla Türkiye’ye girdi
Covid-19 hastalarının tedavisinde kullanılan remdesivir etken maddeli ‘Veklury’ adlı ilacın üreticisi ABD’li firma, Türkiye’ye ‘sahte olma olasılığı yüksek’ ürünlerin girdiğini ve bunların karaborsada satıldığını açıkladı.
AYM: Başkanın belediye meclisi kararına dava açması anayasaya uygun
Anayasa Mahkemesi (AYM), ‘belediye başkanının, meclisin ısrarı ile kesinleşen kararlar aleyhine 10 gün içinde idari yargıya başvurabileceğini’ düzenleyen kanun hükmünün iptal istemini reddetti.
Dolar/TL, faiz kararı öncesi kar realizasyonuyla yükseldi
Dolar/TL Merkez Bankası’nın perşembe günkü faiz kararı öncesinde bazı yatırımcıların kar realizasyonuna gitmesiyle 7.80’e kadar yükseldi.
Yerlikaya: Vaniköy Camisi’nin restorasyonu iki yılda tamamlanacak
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yangın sonrasında kullanılamaz hale gelen Vaniköy Camisi’nin restorasyon projesinin iki yılda tamamlanacağını söyledi.
Kemal Kurkut davası sanığı polis: Yeterince soruşturulsaydı kusurlu polisler dosyaya eklenirdi
Diyarbakır’da 2017 yılı Nevruz kutlamasına giderken öldürülen Kemal Kurkut’un davasında sanık polis Y.Ş. beraat etti. Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi, sanığın bu suçu işlediğini gösterir ve cezalandırılmasına yeter nitelikte her türlü kuşkudan uzak, kesin ve inandırıcı deliller elde edilemediğini belirtti.