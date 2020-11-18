Kamil Tekin Sürek: Bu davaları ben mi açtım?

Peki, ifade özgürlüğü için yasa değiştirmeden önce, sizi eleştiren herkes hakkında şikayetçi olmasanız nasıl olur? Gazetelerin yazdığına göre cumhurbaşkanına hakaret suçlarından açılan dava sayısı altmış sekiz küsur bin imiş. Bu davaları ben mi açtım? Cumhurbaşkanına hakaret suçlaması ile açılan davaların büyük çoğunluğunu Cumhurbaşkanı Erdoğan’nın avukatları açmadı mı? Soruşturma iznini Adalet Bakanı vermedi mi? Şikayet etmeseniz, izin vermeseniz bu kadar ifade özgürlüğü ile ilgili devam eden dava olur mu?

Kamil Tekin Sürek’in yazısı