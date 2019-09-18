Kamil Tekin Sürek: AKP iktidarı Suriye politikasında bir çuval inciri berbat etti

AKP iktidarı, Suriye politikalarında iyice çuvalladı. Fakat yandaş medyaya bakarsanız, Erdoğan Suriye’de bir numaralı oyuncu, bütün dünyaya kafa tutuyor, bütün dünyayı dize getiriyor. Ama, gerçekleri sonsuza kadar yandaş medyanın gizlemesi mümkün olmuyor. İktidarın yine ‘bakın biz Rusya ve İran’ı getirdik politikalarımıza ikna ediyoruz’ diye övünmek gayesi ile yaptıkları ve medyanın canlı gösterdiği basın toplantısı bir çuval inciri berbat ediyor.

Kamil Tekin Sürek’in yazısı