Kamerunlu yolcu uçakta streç filme sarıldı, bakanlık inceleme başlattı

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, İstanbul Havalimanı’nda bir yolcunun streç filme sarılarak sınır dışı edilmesisini araştırmak üzere iki mülkiye müfettişi görevlendirdi.

Fotoğraf: france24.com

Bazı gazetelerde, Kamerun uyruklu Emmanuel Chedjou’nun İstanbul Havalimanı’nda sahte pasaport iddiasıyla ‘kabul edilmeyen yolcu’ statüsüne alındıktan sonra 27 Ocak gecesi sınırdışı edilirken, Türk Hava Yolları’na ait bir uçakta streç filme sarıldığına dair haberler çıkmıştı.

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Haberler üzerine yazılı açıklama yayınlayan müdürlük, yolcunun 21 Ocak’ta sahte belgeyle yurda girmeye çalışırken yakalandığını belirtti.

Un noir emballé et étouffé dans le papier film comme une colis!

Une violation grave de droits l'homme.

Cette scène inhumaine se passe à bord d'un avion de @TurkishAirlines.@Claudy_Siar @AUC_MoussaFaki @France24_fr @JTAtv5monde @RFIAfrique 👇👇👇 pic.twitter.com/AImtrnEI8X — Abel Augustin Amundala 🌍 (@abelamundala) February 17, 2020

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “İlgili yabancı 21, 22 ve 27 Ocak’ta üç kez geri gönderilmeye çalışılmış ancak direnmesi ve son denemede uçakta giysilerini çıkartması sebebiyle geri gönderilememiş ve hakkında dördüncü defa işlem tesis edilerek 30 Ocak’ta geri gönderilebilmiştir.”

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Açıklamada, tüm yaşananlara rağmen uygulamanın kabul edilemez olduğu belirtilerek iddiayı soruşturma üzere iki müfettiş görevlendirildiği, doğruluğunun teyit edilmesi sonrası gerekli işlemlerin yapılacağı dile getirildi.