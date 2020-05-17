Kamerun’da kendisini ‘peygamber’ ilan eden papaz ‘corona’dan öldü; sempatizanlar ‘dirilsin’ diye ayin yaptı

Kamerun’da kendisini ‘peygamber‘ ilan eden papaz Franklin Ndifor Afanwi corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti. Ölümünün ardından sempatizanları dirilmesi için ayin yaptı.

Fotoğraf: Reuters

Ülkenin ulusal televizyonu CRTV’nin haberine göre, Afanwi’nin Covid-19’dan öldüğünün duyulması üzerine sempatizanları Douala kentindeki evinin etrafını sardı.

Reklam

Afanwi’nin dirilmesi için ayin yapan sempatizanlarının direnişi nedeniyle polis ve tıbbi müdahale ekibi saatlerce eve giremedi. Gece geç saatlerde polis kalabalığa müdahale ederek papazın evine girmeyi başardı ve cenazesini aldı.

Afanwi’nin naaşı kalabalık polis eşliğinde Bonaberi semti mezarlığına götürülerek koruyucu ekipman giyen uzmanlarca gömüldü.

2010 yılında Pentakostal Krallık Uluslararası Papazlığı Kilisesini kuran Afanwi, 2018 yılında tanrının elçisi olduğu ve yolsuzluğu sonlandıracağı iddiasıyla 2018 cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olmuş, yüzde 0.67 oy almıştı.