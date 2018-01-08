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Yaramazlara biraz batar!

Kamera kayıttaydı: Sokakta sekiz yaşındaki kızı istismar eden erkek gözaltında

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Antalya’da sekiz yaşındaki kızı istismar ettiği kamera kaydıyla kanıtlanan 30 yaşındaki erkek gözaltına alındı.

Adamın ismi ve fotoğrafı DHA tarafından kapatılarak servis edildi.

Mehmet E., Kepez ilçesinde saat 11.00 sıralarında ekmek almaya giden sekiz yaşındaki R.K.’yi bir süre bisikletiyle izledi. Mehmet E. daha sonra çocuğu zorla tutarak öpüp istismar etti.

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Adamın bu sırada çevrede kimsenin olup olmadığına baktığı da kamera kayıtlarına yansıdı.

Çocuğun durumu anlattığı aile polise giderek şikayetçi oldu. Emniyet kamera kayıtlarını izleyerek adamı yakalandı.

Mehmet E., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgusu için asayiş şube müdürlüğüne götürüldü. Çocuk şube müdürlüğüne götürülen R.K. ise psikolog eşliğinde ifade verdi.

Adamın daha önce cinsel suçlardan yedi kez polise geliş kaydı olduğu öğrenildi.

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