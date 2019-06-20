Kamera kaydı servis eden The Marmara’nın sahipleri belediyeden az ihale almamış

Fox TV sunucusu İsmail Küçükkaya’nın görüntülerini ‘kişisel verilerin korunması kanunu’na aykırı olarak AKP’ye yakın medyaya servis eden The Marmara otelin sahibi ailenin İstanbul büyükşehir belediyesinden milyonlarca liralık inşaat ihalesi aldığı ortaya çıktı.

İsmail Küçükkaya…

16 Haziran’da yayınlanan Binali Yıldırım-Ekrem İmamoğlu ortak yayınının moderatörlüğünü yapan Küçükkaya, otele girdiği anların basına servis edilmesi üzerine programdan önce otelde İmamoğlu’yla ‘gizli bir görüşme’ yapmakla suçlanmıştı.

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Küçükkaya ise ortada gizli bir görüşme olmadığını, her iki adayla da görüştüğünü ve bunların da parti temsilcilerinin bilgisi dahilinde olduğunu söylemişti.

Sözcü’den İsmail Şahin’in haberine göre aileye ait Kiska-Kom İnşaat şirketi şu projeleri almış:

– Dolmabahçe-Dolapdere-Piyalepaşa-Kağıthane tünelleri inşaatı

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– Bomonti-Dolmabahçe tünelinin elektromekanik İşleri

– Kâğıthane-Piyalepaşa tünelinin elektromekanik işleri

Kâğıthane-Piyalepaşa ve Bomonti-Dolmabahçe tünellerinin eksik imalatların tamamlanması

– Kağıthane tüneli portal bölgesinde kavşak ve yol düzenleme inşaatı

– Fulya–Levazım tünel inşaatı

– Altunizade-Çamlıca yol inşaatı

– Kadıköy Kurbağalı Dere ıslahı ikmal inşaatı ve deniz yapısı inşaatı

– İSKİ Asya bölgesi betonarme boruları yenileme inşaatı

– İSKİ Avrupa 1.bölge atıksu kanalı, yağmursuyu kanalı, dere ıslahı.