Kamera görüntüsü var, itiraf etti: İzmir’de bir kadını taciz eden şüpheli serbest

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İzmir’de bir kadını taciz eden erkek savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Alsancak ilçesinde yaşayan 19 yaşındaki Derya Kılıç ve 22 yaşındaki Seray Gürer, motorsikletli iki kişinin tacizine uğradıklarını belirterek şikayetçi olmuştu. İki kadın, durumu anlattıkları polis tarafından da darp edilmişti.

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Kameradan tespit edildi

Polis, tacizin gerçekleştiği cadde üzerindeki 120 işyerinde bulunan 240 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarını izledi.

Motorsikletin plakasız olduğu anlaşılırken, markası belirlendi. Kameralardan, 24 yaşındaki Onur G. isimli şüphelinin Kılıç’ı elle taciz ettiği belirlendi.

Onur G. ile arkasında oturan aynı yaştaki S.Ç.’nin kimliği eşkallerinden belirlendi. Daha sonra şüpheliler evlerine yapılan baskınla gözaltına alınarak ahlak şubeye getirildi.

Serbest bırakıldı

Onur G.’nin polis ifadesinde tacizi itiraf ettiği öğrenildi. Yine arkadaşı S.Ç. de tacizden Onur G.’yi sorumlu tuttu. S.Ç., polisteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı, Onur G. ise adliyeye sevk edildi.

Ancak Onur G., savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.