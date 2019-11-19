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Yaramazlara biraz batar!

Kamboçya’da görevliydi: Öğretmene ‘FETÖ’den yedi yıl altı ay hapis cezası

‘FETÖ’nün yurt dışı yapılanması kapsamında Kamboçya’daki bir okulda öğretmenlik yaparken ‘uluslararası casusluk’ ve ‘örgüt üyeliği’ suçlarından dava açılan Mustafa Tatlıyer yedi yıl altı ay hapis cezasına çarptırıldı. 

Tatlıyer, İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki son savunmasında, ‘FETÖ’yle hiçbir ilgisinin olmadığını belirterek “Sekiz aydır tutukluyum. Eşim ev hapsindedir ve iki çocuğum zor durumdadır. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum” dedi.

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Mahkeme heyeti, Tatlıyer’i, ‘silahlı terör örgütü üyeliği’ suçundan yedi yıl altı ay hapis cezasına çarptırdı.

Heyet, ‘uluslararası casusluk’ suçundan ise suçun işlendiği sabit olmadığı gerekçesiyle sanığın beraatine hükmetti.

Sanığın aldığı ceza miktarı ve kaçma şüphesi dikkate alınarak tutukluluk halinin de devamına karar verildi. 

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İddianamede, sanığın ‘uluslararası casusluk’ ve ‘silahlı terör örgütü üyeliği’ suçlarından sekiz buçuk yıldan 19 yıla kadar hapsi isteniyordu. 

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