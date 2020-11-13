Kalp krizi geçiren 13 yaşındaki spor okulu öğrencisi hayatını kaybetti

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, 13 yaşındaki spor okulu öğrencisi Emirhan Genç, antrenman sonrasında soyunma odasında kalp krizi geçirdi. Genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Gebze Gaziler Mahallesi’ndeki spor okulunda futbol oynayan Genç, iki gün önce halı sahadaki antrenmana katıldı. Antremanın ardından soyunma odasına giden çocuk, aniden fenalaştı. Yere yığılan Emirhan Genç’e ilk müdahaleyi spor okulunun personeli yaptı.
Ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Genç’in kalp krizi geçirdiği belirlendi. Tedaviye alınan çocuk bugün hayatını kaybetti.
Genç’in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.