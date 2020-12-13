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Yaramazlara biraz batar!

Kalkmak üzere olan uçağın kanadına atlayan kişi gözaltına alındı: Dört saat gecikmeye neden oldu

ABD’nin Las Vegas kentindeki havalimanında, kalkış için hazırlanan bir uçağın kanadına atlayan kişi gözaltına alındı.

Fotoğraf: CNN International

Alaska Havayolları’nın sözcüsü, dün, McCarran Uluslararası Havalimanı’ndan Portland kentine uçuş için havalanmak üzere olan 1367 sefer sayılı uçağın kanadına atlayan kişiyi gören pilotun kuleyi haberdar ettiğini söyledi.

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Polis ekipleri, pistte bekleyen uçağın bulunduğu bölgeye giderek kanatta oturan adamı gözaltına aldı.

Adamın, Boeing 737 tipi uçağın kanadına oturduğu, arada kalkıp yürüdüğü daha sonra da ayakkabılarını ve çoraplarını çıkardığına tanık olan yolcular o anları cep telefonlarının kameralarıyla kaydetti.

Polisten yapılan açıklamada, gözaltına alınan kişinin kontrol için bir kliniğe sevk edildiği belirtildi.

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Yaşananlar sonrasında kontrolden geçirilen uçak 12:30 yerine 16:48’de, başka deyişle dört saat 18 dakikalık gecikmeyle kalktı.

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