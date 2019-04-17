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Yaramazlara biraz batar!

Kalın’ın S-400 temennisi: Kongre yaptırım derse Trump muafiyet sağlar

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Rusya’dan S-400 füzeleri satın almak için anlaşan Türkiye’nin ABD Kongresi’nin yaptırımlarıyla karşı karşıya kalması halinde ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’ye muafiyet sağlayacağını tahmin ettiğini söyledi.

Fotoğraf: DHA

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füzeleri satın alması halinde CAATSA adı verilen kanun çerçevesinde yaptırımlarla karşı karşıya kalabileceğini geçen hafta söylemişti.

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Türkiye ise bunun üzerine bir NATO müttefiki olarak ABD’nin düşmanı olmadığını belirtmiş, ancak füze alımından vazgeçmemişti.

Kalın, resmi ziyaret için bulunduğu Washington’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Ankara’nın yaptırımlarla karşı karşıya kalmayacağı bir çözümün bulunacağını ümit ettiğini belirtti.

Kalın, “İş bu noktaya gelirse, yani Kongre’nin uygulanacak yaptırım tasarılarına (gelirse), elbette başkan Trump’ın bu konudaki muafiyet sağlama yetkisini kullanmasını bekliyor olacağız” dedi.

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Trump’ın muafiyet sağlayacağına yönelik açıktan bir sinyal verip vermediği sorusuna karşılık olarak Kalın, böyle bir sinyal almadığını söyleyerek, “Verdi diyemem. Bu mesajı biz iletiyoruz” dedi.

ABD’li yetkililer Türkiye’nin S-400 füzelerini alımını sorunlu olarak görüyor ve Türkiye’nin üretim zincirinde yer aldığı F-35 savaş uçağı projesindeki rolünü tehlikeye atacağını belirtiyor. Türkiye ise S-400 füzelerini almakta kararlı görünüyor.

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