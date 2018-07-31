Kalın’dan ‘bedelli’ sorusuna: Birkaç gün içinde imzalanacak, ’21 gün’ değişmeyecek

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, bedelli askerlikte 21 günlük eğitim programında bir değişiklik olmadığını ve birkaç gün içinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın tasarıyı imzalayacağını söyledi.

TBMM’den geçen bedelli askerlik yasası, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın onaylamasının ardından Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek. Farklı askeri birliklerde ve başvuranların tercihlerine göre farklı celp dönemlerinde uygulanacak 21 günlük temel askerlik eğitim söz konusu.

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Bakanlar Kurulu’nun ardından konuşan Kalın’a “Yakın zamanda onaylanması öngörülüyor mu? Süreç nasıl işleyecek?” diye soruldu.

Sözcü Kalın şöyle yanıt verdi: “O çerçevede güzel bir süreç ilerliyor. 21 günde herhangi bir değişiklik yok. Önümüzdeki birkaç gün içerisinde cumhurbaşkanımızın bunu imzalaması öngörülüyor. Resmi Gazete’de yayınlandıktan sonra da Milli Savunma Bakanlığı takvimi ve gerekli düzenlemeleri zaten tamamlamış durumda; bunu açıklayacaklar. Yakın zamanda umarım bedelli askerlik meselesi çözüme kavuşturulmuş olur.”