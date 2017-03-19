Kalın’dan Alman istihbarat şefine: Açıklaması Avrupa’da ‘FETÖ’yü aklama operasyonu

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Alman İstihbarat Servisi (BND) Şefi Bruno Kahl, darbe girişiminin arkasında Fethullah Gülen’in bulunduğuna dair kanıt olmadığına yönelik sözlerine yanıt verdi.

Der Spiegel’e konuşan Kahl, “Türkiye, çeşitli açılardan bizi buna ikna etmeye çalıştı, anca henüz bunu başarabildiği söylenemez” demiş, darbe girişiminin, kamu çalışanlarının ihraç edilip muhaliflerin hapsedildiği ‘temizlik dalgası’ için ‘bir bahane’ olarak kullanıldığını ifade ederek “Darbe başarılı olsaydı da şu anda gördüklerimizi görecektik – belki aynı derinlikte ve radikallikte değil” diye konuşmuştu.

‘BND başkanının açıklama yaptığını duydunuz mu?’

CNN Türk yayınına katılan Kalın, Kahl’ın bu sözlerini Avrupa’nın darbe girişimini desteklediğinin göstergesi olarak yorumladı.

Kalın, şunları söyledi: “FETÖ’ye kimlerin arka çıktığını göstermesi açısından çok ibretli bir tablo bu. Siz en son BND başkanının ne zaman açıklama yaptığını duydunuz? Çok nadirdir, Alman istihbarat başkanının böyle spesifik bir konuda çıkıp, hani genel bir güvenlik değerlendirmesi de yapmıyor, çok özel bir konudan bahsediyoruz. 15 Temmuz darbesi-FETÖ ilişkisinden bahsediyoruz. Bu konuda Alman istihbaratı BND başkanının çıkıp açıklama yapması, bu çok yönlü okunması gereken bir şeydir. Bu Avrupa’da FETÖ’yü aklama operasyonudur.”

Almanya’nın birçok ‘FETÖ’ üyesine ev sahipliği de yaptığını savunan Kalın, şöyle devam etti: “Bizim Avrupa’ya, Amerika’ya FETÖ konusunda yaptığımız bildirimleri, baskıyı boşa çıkartmaya dönük bir hamledir. Bu, Almanya devletinin nasıl dolaylı yollardan PKK’ya arka çıkıyorsa aynı şekilde FETÖ’ye de arka çıkacağının işaretedir. Zaten şu anda bir sürü FETÖ kaçkını firari suçlu Almanya’da. Alman istihbaratının bu adamların nerede olduğu, ne iş yaptığı, kimlerle görüştüğüne dair bir bilgisinin olmama ihtimali var mı? Peki niye koruyup kolluyorlar bunları o zaman? Demek ki Türkiye’ye karşı kullanacakları elverişli enstrümanlar bunlar. Türkiye’ye karşı kullanabileceklerini düşünüyorlar.”