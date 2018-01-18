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Yaramazlara biraz batar!

Kalın’dan Afrin açıklaması: Operasyon asla Suriye Kürtlerine karşı bir adım değil

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ‘olası’ Afrin operasyonuyla ilgili, “Asla Suriye Kürtlerine karşı bir adım değil” dedi.

Fotoğraf: tccb.gov.tr (Arşiv)

Kalın, gazetecilerin soruları üzerine, Suriye’de içinde YPG’lilerin de yer alacağı bir sınır güvenlik gücü oluşturulacağı yolundaki haber ve ardından ABD’den yapılan açıklamaları ise, “Türkiye ulusal güvenliğini tehdit edecek her türlü tedbiri almıştır almaya devam edecektir, kimseden icazet almaya gerek yok” diye değerlendirdi.

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TSK’nın Suriye sınırına yığınağı beş gündür devam ederken Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan gün içinde Rusya’ya gitmişti. Ziyaretin öncelikli gündem maddesinin Suriye hava sahasının Türk Hava Kuvvetleri’ne açılması olduğu belirtilmişti.

Ziyaretle ilgili, “Türkiye’nin sınır güvenliğini ileri noktada sağlamak için Afrin ile ilgili gerekli adımlar atılacaktır” diyen Kalın, Akar’ın Rusya’da sadece Afrin değil, Suriye sahasında yaşanan bütün gelişmeleri değerlendirmek üzere mevkidaşıyla görüştüğünü ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü, ‘olası’ Afrin operasyonu içinse “Türkiye’nin Suriye’deki operasyonları asla Suriye Kürtlerine karşı bir adım değil” diye konuştu.

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