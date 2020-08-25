Kalın: Yeni müjdeler gelebilir

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Karadeniz’deki doğalgaz keşfinin Türkiye’yi enerjide yeni aktör haline getireceğini belirterek, “Yeni müjdeler gelebilir, yeni rezervler, yeni sahalar ortaya çıkabilir” dedi.

Fotoğraf: AA

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Fatih sondaj geminin Karadeniz’de bir kuyuda 320 milyar metreküp doğalgaz bulduğunu açıklamıştı. Gazın değerinin 65 ila 80 milyar dolar olduğu belirtilmişti.

Reklam

Hürriyet’ten Erdinç Çelikkan’a konuşan Kalın, “Teknik arkadaşlar bunun devamının geleceğini söylediler” dedi.

Sözcü şöyle devam etti: “Tartışmasız kendi kıta sahanlığımızda çıkmış bir rezerv. Birkaç yıl içinde sorunsuz bir şekilde operasyonel hale gelecek. Türkiye ekonomisine, enerjisine muazzam bir katkı sağlayacak.”