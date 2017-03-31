Kalın, TSK’yla YPG’yi kıyasladı: Harekatla, IŞİD’e karşı tek güç olduğu efsanesi çöktü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Fırat Kalkanı operasyonunda Türk Silahlı Kuvvetleri’nin geniş bir bölgeyi IŞİD’den kurtardığını anlatırken, TSK’yı Türkiye’nin ‘terörist’ olarak nitelediği YPG’yle de karşılaştırmış oldu.

Fırat Kalkanı’yla ‘YPG efsanesi’ çökmüş

Basın toplantısı düzenleyen Kalın, Fırat Kalkanı harekatının bitirilmesinin ardından operasyona dair bilgi verdi. Operasyonun, Türkiye’nin Suriye sınırında ‘terörden arındırılmış güvenli bir bölge’ oluşturmak için düzenlendiğini belirten Kalın, Fırat Kalkanı’nı yürüten TSK ile YPG arasında da karşılaştırma yaptı.

Kalın, şunları söyledi: “29 Mart 2017 tarihi itibariyle de bu operasyonun başarıya ulaştığını ifade edebilirim. Türkiye, Cerablus’tan El Bab bölgesine kadar olan yaklaşık 2 bin 100 kilometrekarelik alanı DEAŞ terör örgütünden ve diğer terör unsurlarından tamamen temizlemiş oldu. DEAŞ ile mücadelede ‘YPG, PYD en etkili tek güçtür’ efsanesi çöktü.”

‘Yeni bir harekat’

Kalın, güvenlik operasyonlarının ardından bölgede yeniden yapılandırma faaliyetinin devam ettiğini belirterek, operasyon sonrası süreci şöyle anlattı: “Suriye’nin toprak bütünlüğü içerisinde buradaki terör sorununun çözülmesiydi amaç. Hedef, aynıdır. Bu güvenlik konusu aynı ehemmiyetle bizim içinde Suriyeliler için de devam etmektedir. Bundan sonra alınacak tedbirler, uygulanacak yeni bir harekat veya benzeri bir adım planlanır. Bununla ilgili açıklamayı TSK yapar.”

‘Türkiye her zaman hazır’

Sahadaki çalışmaların devam ettiğini belirten Kalın, şöyle devam etti: “Burada bizim nihai hedefimiz Suriye’nin toprak bütünlüğü içerisinde Suriyelilerin ve sınır bölgelerinde yaşayan insanlarımızın terör belasından kurtulmasıdır. DEAŞ ile mücadele kapsamında bu harekat başarıyla tamamlandı; ama güvenlik riskleri devam ettiği sürece Türkiye, her zaman hazır ve nazır olarak gerekli adımları bundan sonra da atacaktır.”