Kalın: Trump, Erdoğan ziyaretinin yapılmasını istiyor

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, NTV’de katıldığı programda, ABD Başkanı Donald Trump’ın, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yaptığı davetin gerçekleşmesini istediğini söyledi.

Kalın, NTV’deki programda.

Erdoğan, ABD Temsilciler Meclisi’nin 29 Ekim’de kabul ettiği ‘Ermeni soykırımı’ ve ‘Suriye harekatı’ tasarılarından sonra, Trump’ın davetiyle 13 Kasım’da yapmayı planladığı ziyaret hakkında ‘henüz karar vermediğini’ açıklamıştı.

Reklam

Kalın, Trump yönetiminden ziyaretin yapılması yönünde işaretler aldıklarını belirterek, şöyle dedi: “Sayın Trump bu ziyaretin yapılmasını istiyor. Bize gelen mesajlar bu yönde.”

İbrahim Kalın, Trump’ın iki üç kere tekrarladığı Suriye’den çekilme kararının her seferinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinden sonra alındığını, Erdoğan’ın Trump’ı ikna etmeyi başardığını belirterek, “Ama sistem bir şekilde başkanın bu sözünü boşa çıkartacak hamleler yaptı” dedi.

Kalın, ABD Temsilciler Meclisi’nin yaptırım tasarısında Erdoğan’ın ailesi ile hükümetin bakanlarının zikredilmesinin, ‘çok seviyesiz, şahsiyet suikastine dönük şeyler’ olduğunu belirtti.