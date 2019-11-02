Kalın, ‘Soykırım’ ve ‘yaptırım’ rahatsızlığını ABD Temsilciler Meclisi heyetine iletti

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Temsilciler Meclisi Heyeti’yle gerçekleştirdiği görüşmede; bölgesel gelişmeler, ikili ilişkiler, terörle mücadele, Suriye’de güvenli bölgenin inşası ve siyasi çözüm süreciyle ilgili görüş alışverişinde bulundu. Kalın, görüşmede ‘ABD Temsilciler Meclisi’nde çıkan iki tasarı hakkındaki rahatsızlığın dile getirildiğini’ belirtti.

Fotoğraflar: DHA

ABD Temsilciler Meclisi, 29 Ekim’de, 1915’te Osmanlı devletinin Anadolu topraklarında Ermenilere yapılanları ‘soykırım’ olarak tanıyan karar tasarısı ile Türkiye’ye Suriye’nin kuzeyindeki operasyonundan dolayı yaptırımlar uygulanmasını içeren yasa tasarısını ardı ardına ve ‘ezici çoğunlukla’ onaylamıştı. Onaylananlardan ‘Ermeni soykırımı’ tasarısının bağlayıcılığı bulunmayıp sembolik olmasına, ‘yaptırım’ tasarısının ise ABD Senatosu’nda da onaylanması zorunluluğu bulunmasına rağmen Türkiye, iki tasarının kabulüne sert tepki göstermiş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da, 13 Kasım’da ABD Başkanı Donald Trump’ın davetiyle planlanan gezisinin iptal edilebileceği sinyalini vermişti.

Reklam

Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğü’nden yapılan açıklamada, şöyle dendi: “Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın’ın ABD Temsilciler Meclisi Heyeti ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi’nde gerçekleşen görüşmede bölgesel gelişmeler, ikili ilişkiler, terörle mücadele, Suriye’de güvenli bölgenin inşası ve siyasi çözüm süreci konuları ele alınmıştır.”

Görüşmede, Türkiye ve ABD arasındaki ilişkilerin stratejik önemine vurgu yapıldığı ve ilişkilerin geliştirilmesi yönünde karşılıklı irade beyan edildiğinin aktarıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Türkiye’nin DAEŞ, PKK/PYD/YPG’ye karşı yürüttüğü haklı mücadelenin kararlılıkla devam edeceği belirtilmiştir. ABD Temsilciler Meclisi’nde çıkan iki tasarı hakkındaki rahatsızlığımız dile getirilmiştir. Suriyeli mültecilerin güvenli, gönüllü ve onurlu bir şekilde geri dönüşü ile ilgili Türkiye’nin çalışmaları ve çabaları hakkında bilgi verilmiş ve bu konuda uluslararası toplumun da sorumluluk alması gereğinin altı çizilmiştir. Aşırıcılığın küresel bir sorun olduğu ve uluslararası toplumun bu konuda daha fazla çaba sarfetmesi gerektiği vurgulanmıştır.”