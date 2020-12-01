Kalın: Bu süreç, daha az olan yaşamımıza daha fazla kalite getirebilir

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, pandemi sürecinden bahsederek ‘daha azla yaşamanın mümkün olduğu’ dersinin çıkarılabileceğini söyledi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

AA’nın bildirdiğine göre, Kalın, ‘Pandemi Sonrası Dünyada Uluslararası Düzen ve Değişen Dinamikler’ başlığıyla dördüncüsü gerçekleştirilen TRT World Forum 2020’de, ‘Pandemi Döneminde Çok Kutuplu Dünya: Küresel İşbirliğinin Geleceği’ başlıklı oturumda konuştu.

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Kalın konuşmasında, aşının bulunmasıyla ‘pandemi sonrası dönem’e bir an önce geçilmesi dileğinde bulunarak, “Çok uzun zamandır ilk defa, dünyadaki bir olaydan herkesin etkilendiği bir durumun içindeyiz, tam anlamıyla küresel bir anda yaşıyoruz.” dedi.

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü, küreselleşme, ulus devlet, özgürlük ve güvenlik arasındaki denge, çok taraflılık, dayanışma gibi kavramlara ilişkin algılarda ve tanımlamalarda pek çok değişikliğin gerçekleşeceğini düşündüğünü belirtti ve şu ifadeleri kullandı: “Doğudan Batı’ya, zengin ülkelerden fakir ülkelere, güneyden kuzeye, hayatımızın her yönünü etkileyen tek bir olayın neredeyse her şeyi değiştirdiği bir vakamız hiç olmadı. Bunun, hayatımızı yönetme şeklimize yönelik önemli sonuçları olacağına inanıyorum.”

İnsanların bu süreçten, ‘daha azla yaşamanın mümkün olduğu’ dersini çıkarabileceğini söyleyen Kalın, “Daha az olan yaşamımıza daha fazla kalite getirebilir. Nicel büyüklük, daha sağlıklı, daha mutlu veya daha rasyonel bir yaşam anlamına gelmez” dedi.

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Kalın, Ernst Friedrich Schumacher’ın ‘Küçük Güzeldir’ (Small is Beautiful) kitabına atıfta bulunarak şöyle devam etti: “Onun çalışmalarını öğrencileri, ‘Küçük Mümkündür’ diye devam ettirmiş. Ben de böyle düşünüyorum. Daha azı mümkündür, hayatımıza daha fazla kalite getirebilir ve bu da bizi hayatımızda gerçekten neyin daha çok önemli olduğu sorusuna götürür. Bence ulus devletler, çok uluslu kurumlar, bireyler, diğer kolektif organlar bugün bu soruyu soruyor.”