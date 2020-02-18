Kalın: İdlib müzakerelerinden sonuç çıkmadı, haritayı kabul etmedik

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Rusya ile ‘İdlib konusundaki müzakerelerden sonuç çıkmadığını’ açıkladı.

Fotoğraf: DHA

Bu akşamki basın toplantısında konuşan Kalın, İdlib konusuda şunları söyledi: “İdlib’le ilgili yaşanan gelişmeleri Rus Heyeti ile görüştük. İdlib’de bizim temel çizgimiz, Soçi Mutabakatı’na geri dönülmesidir. Şu an itibari ile çıkan kararda görüşmelerin devam etmesi yönünde. Şu ana kadar müzakerelerden bizi tatmin edeci bir sonuç çıkmamıştır. Sunulan kağıdı ve haritayı kabul etmedik.

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İdlib çatışmasızlık sınırları bellidir. 12 askeri gözlem noktası, harita esas alınarak konuşlandırılmıştır. Oradaki askeri gözlem noktaları ve onların güvenliğidir. Türkiye’nin kimsenin bir karış toprağında gözü yoktur. Askerlerimize yönelik bir saldırı ya da taciz olduğu durumda geçen haftalarda cevabını verdiğimiz gibi en sert şekilde karşılığını vereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın.”

Kalın’ın diğer konulardaki açıklamaları da özetle şöyle:

(‘FETÖ’nün siyasi ayağı tartışması) Yapılan söylemler bunun FETÖ’ye karşı mücadele değil de olayı sulandırmaya yönelim olduğunu görüyoruz. Bu zamana kadar FETÖ ile en kapsamlı mücadeleyi bu hükümet vermiştir. Bu güne kadar örgütün devlete nasıl sızdığını, masumları nasıl kandırdığını, dini nasıl kullandığını hepimiz gördük. Maalesef, bu 15 Temmuz darbe girişimi ile sonuçlandı. Burada senin tarafın, benim tarafıma gitmeden bu terör örgütünü ortadan kaldıracak ve bu topraklarda bir daha bulunmaması için el birliği ile hareket etmemiz gerekiyor. Burada birlik ve beraberlik terör örgütüne karşı verebilecek en net cevaptır.

(Kılıçdaroğlu’nun açtığı dava) Dava açabilir. Ama meselesinin siyasi bağlamına demin işaret ettim. FETÖ ile mücadele yapılacaksa hepimizin birlikte hareket etmesi gerekiyor. FETÖ terör örgütü ile mücadelede asla bir zaafa düşülmemelidir. Burada asıl olan bu örgütün Türkiye Cumhuriyeti’nin düşmanı olduğudur. Siyasi polemikler bir yerden sonra hedef saptırmaya dönüşür. Artık bu vesayet odakları gücünü yitirmiştir. 15 Temmuz’da bu millet küllerinden doğdu.

Biz Libya halkının yanında olmaya devam edeceğiz. Maalesef BM’nin önerdiği ve ülkelerin üzerinde mutabık kaldığı yol haritası, Hafter tarafından uyulmamaktadır. Bu haydutça tavra uluslararası toplumun tepkisiz kalması düşündürücü. Hafter tarafı, süreci sabote ediyor. Alınan kararlara rağmen Hafter’e askeri yardım sürüyor.