Kalın: İdlib çatışmasızlık bölgesi sınırlarının değişmesini kabul etmeyeceğiz

Van’ın Bahçesaray ilçesinde çığ altındaki iki kişiyi arayan ekiplerin üzerine de çığ düşmesi sonrasında toplam 41 kişi hayatını kaybetti, 75 kişi yaralandı. 47 kişi hastanede tedavi altına alınırken, geride kalan iki kişiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor.